Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti: "Yeni bir denge kuruluyor"

Hürmüz Boğazı’nda nisan ayında sağlanan kırılgan ateşkes, yerini yeniden silah seslerine bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen "3 haftalık çatışma" öngörüsü ve İran kanadından yapılan "yeni denge" açıklamaları, bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Çatışmaların süresine ilişkin "3 hafta daha uzayabilir" değerlendirmesinde bulunan Trump'ın açıklamaları sürerken, sahadan da sıcak haberler geliyor. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, 2 ABD ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kayalık bir bölgede mahsur kaldığını bildirdi.

KALİBAF: "HÜRMÜZ'DE YENİ BİR DENGE KURULUYOR"

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, 5 Mayıs tarihinde sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla doğrudan ABD'yi hedef aldı. ABD ve müttefiklerini ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Kalibaf, uygulanan ablukanın deniz taşımacılığı ve enerji güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Kalibaf şu kritik ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında. ABD için 'mevcut durumun devam ettirilmesi' artık sürdürülemez.”

GÜNEY KORE "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" YOLUNDA

Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adını verdiği ve bölgedeki gemilere refakat etmeyi amaçlayan girişime Güney Kore’nin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu çağrı, 4 Mayıs’ta Hürmüz Boğazı’nda bir Güney Kore gemisinde çıkan ve İran tarafından vurulmuş olabileceği iddia edilen yangının hemen ardından geldi.

Güney Kore kanadından 5 Mayıs sabahı yapılan açıklamada, söz konusu projeye katılımın değerlendirildiği ve bu doğrultuda bir yasa tasarısının gündeme alındığı bildirildi. Öte yandan, aynı gün sabah saatlerinde Dayyer Limanı’nda bir gemide daha yangın çıktığı belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

iran abd
