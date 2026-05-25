Tahran'dan dünyaya Hürmüz mesajı! Basra Körfezi'nde İHA düşürüldü

İran’ın, Basra Körfezi bölgesinde henüz ismi açıklanmayan yerli ve yeni bir hava savunma sistemini devreye sokarak bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın askeri kaynaklara dayandırdığı son dakika haberine göre, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle hedef alınan ve havada başarıyla etkisiz hale getirilen İHA’nın enkazının Basra Körfezi sularına düştüğü belirtildi.

"Düşman Basra Körfezi'nde Etkili Olamayacak"

Askeri uzmanlar, İran’ın bu kritik hamleyi tam da ABD ile mutabakat zaptı müzakerelerinin yürütüldüğü ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleştirmesine dikkat çekiyor.

Fars Haber Ajansı tarafından geçilen raporda, İHA'nın doğrudan "yeni bir hava savunma sistemi" kullanılarak radardan düşürüldüğü özellikle vurgulanırken, bu operasyonun bizzat "düşmanın Basra Körfezi’nde hiçbir şekilde etkili olamayacağı ve bölgedeki askeri üstünlüğün Tahran'da olduğu" mesajını taşıdığı ifade edildi. Düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.