Tahran'dan dünyaya mesaj: "Bize füzelerle ve uçaklarla boyun eğdiremezsiniz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin içinde bulunduğu çatışma ortamı, dış politika stratejisi ve iç dinamiklere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan
Başkent Tahran'da hükümet üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz" mesajı verirken, müzakere kapılarını da onurlu bir diplomasi şartıyla açık tuttu.


"FÜZELERLE BİZE BOYUN EĞDİREMEZLER"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran'da kabinesiyle buluşan Pezeşkiyan, düşmanların İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini vurguladı. "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz. Kendi rahatımız ve dünyevi çıkarlarımız için ülkenin onurunu feda etmeyeceğiz" diyen Pezeşkiyan, en büyük tehlikenin dış saldırılar değil; düşmanın içeride çıkarabileceği karışıklıklar ve toplumsal birliğin bozulması olduğuna dikkat çekti.

"MÜZAKERE ETMEYİP NE YAPACAĞIZ?"

Ülke içinde diplomasiye ve müzakerelere karşı çıkan kesimlere de net bir dille yanıt veren Pezeşkiyan, ülkeyi akıllıca yönetmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Müzakere etmeyeceğiz şeklindeki sloganın hiçbir anlamı yok. Müzakere etmeyip ne yapmalıyız? Onurumuzla müzakere ediyoruz. Hakkımız, mantığımız ve delilimiz var. Yabancılara karşı onurumuzla duracağız ve halkımızın desteğiyle haklarımızı güçlü bir şekilde savunacağız. Mantıklı sonuçlar sahadaki icraatlarla alınır, sloganlarla değil."

ENERJİ VE BENZİN KRİZİ ALARMI

Konuşmasında ülkedeki giderek derinleşen enerji krizine de özel bir parantez açan İran Cumhurbaşkanı, halka acil tasarruf çağrısı yaptı. Avrupa'dan 3 kat daha fazla elektrik ve doğal gaz tükettiklerinin altını çizen Pezeşkiyan, "Bu eğilim devam ederse yaz ve kış aylarında kesintiler kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan benzin üretim kapasitemiz de azaldı. Günlük 150 milyon litre benzine ihtiyacımız varken, şu an sadece 100 milyon litre üretebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

