Tahran'dan Washington'a rest! İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddetti

ran ve ABD arasındaki ateşkes trafiğinde ipler kopma noktasına geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'dan gelen talepleri "mantık dışı" olarak nitelendirerek, Tahran'ın geri adım atmayacağını söyledi.

İran ve ABD arasındaki ateşkes trafiğinde ipler kopma noktasına geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington’dan gelen talepleri "mantık dışı" olarak nitelendirerek, Tahran'ın geri adım atmayacağını ve gerekirse askeri seçeneklerin masada olduğunu en sert tonda dile getirdi.


TALEPLER "MANTIK DIŞI": TAAHHÜT YOK, DİRENİŞ VAR

Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bekayi, ABD’nin sunduğu öneri taslağının İran’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savundu. İran’ın bölge güvenliğini önceleyen teklifler sunduğunu ancak karşılık bulamadığını belirten Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

“Biz imtiyaz değil, yalnızca haklarımızı talep ediyoruz. Ülkemizin savaşı sona erdirme hakkı meşrudur. Ancak ABD, rasyonel olmayan taleplerinde ısrar ederek süreci kilitliyor.”

HÜRMÜZ BOĞAZI VE "SAVAŞ" RESTİ

Bekayi’nin açıklamalarındaki en kritik nokta, küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı ve olası bir sıcak çatışma üzerineydi. Bölgedeki istikrarsızlığın tek sorumlusunun ABD ve İsrail’in "saldırgan tutumu" olduğunu iddia eden Bekayi, sahadaki duruşlarını şu sözlerle özetledi:

Net Mesaj: "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız."

Boğaz Uyarısı: Hürmüz Boğazı'na yönelik dış müdahalelerin meseleyi daha karmaşık ve tehlikeli bir boyuta taşıyacağı uyarısı yapıldı.

İstikrarsızlık Vurgusu: ABD’nin düşmanca eylemlerinin bölgedeki tansiyonun temel kaynağı olduğu ifade edildi.

