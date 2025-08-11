Tahsildaroğlu’nun kurucusu Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti

Türkiye’nin en büyük süt üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının kurucusu ve şirketin Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında vefat etti.

Ünlü iş insanı için yarın saat 12.00’de Bayramiç’teki fabrikada tören düzenlenecek. Tahsildaroğlu, 11 Ağustos Pazartesi günü ikindi namazının ardından İstanbul Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu, yayımladığı taziye mesajında, “Gastronomi ve mutfak dünyasına katkılarıyla iz bırakan merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli Tahsildaroğlu ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.