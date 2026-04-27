Takip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemişti: Tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu

Almanya’dan tatil amacıyla 20 Nisan'da İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde konakladığı otel odasında ölü bulundu. Genç kadından bir süre haber alamayan otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemelerde Schlosser’in vücudunda darp, zorlanma veya kesici alet izine rastlanmadığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, Selin Başak Schlosser’in yaşamını yitirmeden kısa süre önce takip edildiğini söyleyerek bir bakkala sığındığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kadının bir bakkal dükkanına girdiği ve yaklaşık 5 dakika boyunca içeride kalarak yardım istediği görüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.