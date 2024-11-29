Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi. İşte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu zorunluluğu getirildi!
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirilmesi üzerine şoför esnafı söz konusu sistemleri araçlarına taktırmaya başladı.

Şoförler, bu güvenlik sistemlerini araçlarına taktırmaya başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemeyi desteklediklerini belirterek, hem yolcu hem de şoför güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak.

1 MARTA KADAR SÜRE

Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az 1 ay süre ile kayıt yapacak. Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın erişimine hazır bulundurulacak. Taksi ve taksi dolmuşlarda ayrıca araç takip sistemi ve acil durum butonu da bulundurulacak. Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

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