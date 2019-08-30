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Taksim'de 30 Ağustos töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların adreslerinden biri İstanbul. Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Vatan Caddesi'ndeki kutlamalar da devam ediyor.

Taksim'de 30 Ağustos töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.

İstanbul'da ilk tören valilik tarafından yapıldı. Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever çelenk bıraktı.

Arkasından da Vatan Partisi ve diğer siyasi partiler çelenklerini sundu.

İstanbul'da kutlamanın adreslerinden biri de Vatan Caddesi'ydi.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanda yerini aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #istanbul
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