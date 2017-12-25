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Taksim'de bu yıl etkinlik olmayacak

Yılbaşına sayılı günler kala Taksim'de yeni yıl kutlaması yapılmayacağı açıklandı. Yasağın nedeni güvenlik.

Taksim'de bu yıl etkinlik olmayacak

İstanbul'daki yılbaşı kutlamaların adresi olan Taksim'de bu yıl etkinlik olmayacak. 

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yılbaşı gecesi Taksim'de toplanmalara izin verilmeyeceği belirtildi. Yasağın sebebi ise güvenlik olarak açıklandı. 

Geçtiğimiz yıl Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan saldırıyı hatırlatan Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç bu yıl Taksim'deki kutlamalarında önlem amacıyla iptal ediliğini kaydetti. 

Yılbaşı kutlamaları yapılmayacak olsada Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri geçtiğimiz yıllara göre arttırılacak. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kameralarla izlenecek. 

İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde ise önlemler alınacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #yılbaşı
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