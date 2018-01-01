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Taksim'de yılbaşı gecesi tacizciler yine işbaşındaydı

Taksim'de yılbaşı gecesi tacizciler yine işbaşındaydı. İki ayrı olayda kadınları taciz eden 3 kişi gözaltına alındı.

Taksim'de yılbaşı gecesi tacizciler yine işbaşındaydı

İstanbul Taksim'de yılbaşı gecesi kadınları taciz eden 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Akşam saat 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 

O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.

Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. 

Güven timleri tacizcileri yakalayarak gözaltına alındı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #taksim
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