İstanbul Taksim'de yılbaşı gecesi kadınları taciz eden 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
Akşam saat 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.
Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti.
Güven timleri tacizcileri yakalayarak gözaltına alındı.
ulusal.com.tr
Taksim'de yılbaşı gecesi tacizciler yine işbaşındaydı. İki ayrı olayda kadınları taciz eden 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Taksim'de yılbaşı gecesi kadınları taciz eden 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
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