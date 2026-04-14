Taksim metrosunda korkutan yangın

İstanbul Taksim metro istasyonundaki bir asansörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Tüneli alt geçidi trafiğe kapatılırken, istasyonun bir çıkışı geçici olarak hizmet dışı kaldı

Taksim metro istasyonu kompleksinde yer alan asansörlerden birinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye ivedilikle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Metro İstanbul A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamada, yangının Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Güvenlik gerekçeleriyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının işletmeye kapatıldığı bildirildi. İstasyonun diğer tüm girişlerinin ise yolcu kullanımına açık olduğu kaydedildi.

TRAFİK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yangın müdahale çalışmaları ve duman tahliyesi operasyonları nedeniyle Cumhuriyet Tüneli alt geçidinde ulaşım geçici olarak durduruldu. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve teknik incelemeler sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

