Pentagon'dan PYD/PKK için silah ve ekipman talebi
Pentagon'dan PYD/PKK için silah ve ekipman talebi
Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın
Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın
Antalya'da deprem
Antalya'da deprem
Hükümetten AB ve Macron'a sert tepki
Hükümetten AB ve Macron'a sert tepki

Taksim Meydanı kapatıldı

CHP'nin OHAL karşıtı oturma eylemi öncesinde Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı.

Taksim Meydanı kapatıldı

OHAL'in bir kez daha uzatılması kararının ardından Türkiye genelinde eylem kararı alan CHP'nin Taksim Meydanı'nda yapacağı protesto öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet  anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor. 

OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'ında oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis,  Taksim Meydanı'nın bir bölümünü,  Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle  kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #ohal #chp #eylem #oturma eylemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.