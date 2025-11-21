Taksim'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı iş yerinde 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un taksim ilçesinde öğleden sonra yaşanan toplu fenalaşma, aynı iş yerinde çalışan personelin peş peşe hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı firmada çalışan 20’den fazla kişi öğle arasında yedikleri lahmacunun ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı. Personel, Şişli’deki özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde çalışanların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktorlar, müşahede altında tutulan çalışanlarda hayati tehlike oluşturan bir bulguya şu aşamada rastlanmadığını belirtti.

ZEHİRLENME BULGUSU TESPİT EDİLDİ

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in aktardığı bilgilere göre Hastaneye başvuran çalışanların neredeyse tamamının aynı menüyü tükettiği belirlendi. Şikayetlerin kısa süre içinde artması üzerine iş yeri yöneticileri, personeli hastaneye yönlendirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde zehirlenme bulgularının tespit edildiği aktarıldı.

HASTANEDE SON DURUM

Çalışanların sağlık durumlarının stabil olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edildi. Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle polis ekipleri, çalışanların yemek aldığı işletmede inceleme başlattı. Zehirlenmenin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.