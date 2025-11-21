Taksim'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı iş yerinde 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da aynı iş yerinde çalışan 20’den fazla kişi, lahmacun yedikten kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye başvurdu. Şikayetlerin aynı menüden sonra ortaya çıkması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Taksim'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı iş yerinde 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

İstanbul’un taksim ilçesinde öğleden sonra yaşanan toplu fenalaşma, aynı iş yerinde çalışan personelin peş peşe hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı firmada çalışan 20’den fazla kişi öğle arasında yedikleri lahmacunun ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı. Personel, Şişli’deki özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde çalışanların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktorlar, müşahede altında tutulan çalışanlarda hayati tehlike oluşturan bir bulguya şu aşamada rastlanmadığını belirtti.

ZEHİRLENME BULGUSU TESPİT EDİLDİ

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in aktardığı bilgilere göre Hastaneye başvuran çalışanların neredeyse tamamının aynı menüyü tükettiği belirlendi. Şikayetlerin kısa süre içinde artması üzerine iş yeri yöneticileri, personeli hastaneye yönlendirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde zehirlenme bulgularının tespit edildiği aktarıldı.

HASTANEDE SON DURUM

Çalışanların sağlık durumlarının stabil olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edildi. Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle polis ekipleri, çalışanların yemek aldığı işletmede inceleme başlattı. Zehirlenmenin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Böcek ailesinin faciasında adı geçen DSS, daha önce üç yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne neden olmuş!Böcek ailesinin faciasında adı geçen DSS, daha önce üç yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne neden olmuş!Gündem
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildiİklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildiYurt
istanbul zehirlenme
Günün Manşetleri
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor!
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor! Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor!
O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış! O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış!