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Talat Paşa Komitesi Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştü

Talat Paşa Komitesi, Hocalı Katliamının 26'ncı yıldönümü anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine ziyarette bulundu. Komite Başkanı Ali Erdinç ile beraberindeki heyet, Büyükelçi Hazar Kurbanıov ile görüştü. Ziyarette birlik mesajları verildi

Talat Paşa Komitesi, 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yıldönümüne ilişkin Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine destek ziyareti yaptı.

Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç ile Büyükelçi Hazar Kurbanıov bir araya geldi. Emekli Tümgeneral Erdinç'e komitenin Genel Sekreteri Fatma Sarıkaya ve yönetim kurulu üyesi Ömer Lütfü Taşçıoğlu eşlik etti.

Ziyarette ilk sözü Talat Paşa Komitesi Başkanı Erdinç aldı.

Erdinç, Hocalı katliamı ile ilgili iki ülke arasında ortak faaliyetler yapılması gerektiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı heyete teşekkür eden Azerbaycan Büyükelçisi Hazar Kurbanıov da, Hocalı Katliamına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak ses çıkması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #talat paşa komitesi #hocalı #Azerbaycan
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