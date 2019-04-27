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Talat Paşa Komitesi'nin imza kampanyası sürüyor

Talat Paşa Komitesi'nin Ermeni soykırım yalanına karşı başlattığı imza kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında; Balkan, Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde Türk ulusuna karşı yapılan katliamların anma günü olarak ilan edilmesi isteniyor. 21 Nisan İnisiyatifi adı verilen kampanya ile, Ankara’da bir soykırım anıtı dikilmesi de hedefleniyor

Talat Paşa Komitesi'nin imza kampanyası sürüyor

Ermeni iddialarını yalanladı, halkı Türk ulusuna karşı işlenen suçları duyurmaya çağırdı.

Talat Paşa Komitesi 24 Nisan sürecinde tüm dünyaya yayılan Ermeni iddialarına karşı yeni bir kampanya başlatmıştı.

21 Nisan İnisiyatifi adı verilen kampanya tüm hızıyla sürüyor. Kampanya Balkan, Anadolu ve Kafkas bölgelerinde Türk ulusuna karşı işlenen suçları duyurmayı amaçlıyor.

Talat Pala Komitesi’nin verdiği mücadeleyi anlatan Erdinç, halkı destek olmaya çağırdı.

Ali Erdinç ayrıca Ermeni iddialarını savunan güçler ile Ermeni halkının aynı olmadığını söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #talat paşa komitesi
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