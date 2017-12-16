Liseli talebeler, eğitim sorunlarını tartışmak için yarın Ankara'da bir araya gelecek. Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerle, Belediye-İş Konferans Salonunda Talebe Meclisi'ni toplayacak. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı meclisin ardından liseliler, Alternatif Eğitim Programını açıklayacak

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Yüzlerce liseli 17 Aralık Pazar günü Ankara'da bir araya gelecek.



Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek öğrencilerle Talebe Meclisi'ni toplayacak.



Gündem tartışmalarının ardından da liseliler, Atatürksüz, laikliği hedef alan Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredatlarına karşı Alternatif Eğitim Programlarını açıklayacak.



Ulusal Kanal'a konuşan TLB Ankara İl Başkanı Sumru Köleli, liselileri önce Meclis'e ardından da basın açıklamasına davet etti.



ulusal.com.tr