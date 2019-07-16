TaLeBe yaz kampı tamamlandı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen liselilerin katılımıyla düzenlenen TaLeBe Yaz Kampı sona erdi. Gençler, kamp sonunda sanat ve spor gösterilerini sergilediler.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Atatürkçü, vatansever liselilerin katılımıyla düzenlenen kampta gençler, ders yılının yorgunluğunu atarken aynı zamanda yeni döneme de hazırlandılar.



HEM PAYLAŞTILAR HEM ÜRETTİLER

Datça’da Körmen Kamp alanına misafir olan liseli gençler, yeteneklerini keşfettikleri atölyelerde hem öğrendiler hem öğrettiler. TLB'liler bir hafta boyunca disiplinli bir yaşam tarzıyla çevrelerine örnek oldular.

Güne sporla başlayan gençler, birlikte hazırladıkları yemekleri yediler, kamp alanını hep birlikte temizlediler. Yalın Kılıçlar adlı takımın birinci olduğu takım çalışmalarında gençler, takımlarına marşlar bestelediler, flamalar çizdiler, tiyatro gösterileri hazırladılar, münazaralarda tartıştılar.



TLB MEZUNLARINDAN ANLAMLI MESAJ

8-14 Temmuz’da Datça’da düzenlenen kampın son gününde birinci olan takım ve turnuva şampiyonları madalya aldılar. Tiyatro, halk oyunları, resim, müzik, gazetecilik ve dövüş sanatları atölyeleri de ürün ve çalışmalarını sergilediler. Akıl Fikir Kulübünün hazırladığı videoların izlenildiği son günde YKS'ye giren TLB mezunları anlamlı mesajlar dile getirdiler. "Ben" in "biz" olduğu yerde mezun olmanın gururunu yaşayan gençler, TLB ocağında okullarda öğretilmeyen şeyleri; arkadaş olmayı, paylaşmayı, Atatürk Türkiye'si için birlikte mücadele etmeyi öğrendiklerini söylediler. TLB'den mezun olan liseliler, ünivesitede de TGB çatısı altında mücadelelerine devam edecekler.

Atatürkçü gençliğin bir kültür geliştirdiği TaLeBe yaz kampı, kazanılan büyük tecrübeler ve güçlü arkadaşlıklarla sona erdi.