banner999
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yanıt
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yanıt
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Bu başlıklar gerçek Atatürk’ü anlatıyor
Bu başlıklar gerçek Atatürk’ü anlatıyor
İddaa ihalesi iptal edildi
İddaa ihalesi iptal edildi

Talha Uğurluel'e FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Talha Uğurluel tutuklandı.

Talha Uğurluel'e FETÖ'den tutuklandı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #talha ugurluel #fetö #gözaltı #Erzincan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.