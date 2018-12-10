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Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi

Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #talha ugurluel #fetö #gözaltı #Erzincan
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