Tam 1 yıl sürmüş... 14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar

Kütahya'da sosyal medyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seren kan donduran bir olay ortaya çıktı! Henüz 14 yaşındaki bir kız çocuğunu hedef alan şahıslar, kurdukları iğrenç tuzakla küçük çocuğu tam bir yıl boyunca baskı altında tuttu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tam 1 yıl sürmüş... 14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar
Yayınlanma: Güncellenme:

Kütahya'da sosyal medya üzerinden tehdit ve şantajla baskı altına aldıkları 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca'nın bizzat yürüttüğü kararlı ve hassas çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan iğrenç olay, ilçede büyük bir infial ve derin bir üzüntü oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANTAJ VE İSTİSMAR TAM BİR YIL SÜRDÜ

Olayın geçmişine yönelik ortaya çıkan detaylar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre, şüpheliler geçtiğimiz yıldan bu yana, o dönem henüz 14 yaşında olan mağdur çocukla sosyal medya platformları üzerinden irtibat kurdu.

İlerleyen süreçte yaşı küçük kız çocuğunu tehdit ve şantajla baskı altına alan şahıslar, yaklaşık bir yıl boyunca farklı adreslerde cinsel istismarda bulundu. Durumun emniyet birimlerince tespit edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DURUŞMA SABAHA KARŞI 03.30'DA TAMAMLANDI

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları ve mahkeme süreci saatler sürdü. Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında tamamlanan duruşmanın ardından karar açıklandı.

Mağdur çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak geniş güvenlik önlemleri altında Kütahya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçede şok etkisi oluşturan olay sonrası mağdur çocuk koruma altına alınırken, adli makamların çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Dalgalar bir anda yuttu! Kocaeli'de denize giren 2 kardeşten biri...Dalgalar bir anda yuttu! Kocaeli'de denize giren 2 kardeşten biri...Yurt
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Arkadaşlarını kanlar içinde görünce feryat etti: "Ne olur öldürün beni..."Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Arkadaşlarını kanlar içinde görünce feryat etti: "Ne olur öldürün beni..."Yurt
Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştuGökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Muharrem Ayı Hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür buluştuYurt
şantaj çocuk istismarı Kütahya
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar
İstanbul'da helikopter destekli denetim gerçekleştirildi
Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat!
Iğdır merkezli 12 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
4 ay adım adım izlendiler, 263 adres havadan ve karadan basıldı!
İstanbul merkezli 3 ilde dev imar operasyonu!
Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi
Çok Okunanlar
Mbappe'den çifte rekor! Mbappe'den çifte rekor!
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
IBAN'ını arkadaşına verdi, hayatının şokunu yaşadı! Aynı suçtan iki farklı karar IBAN'ını arkadaşına verdi, hayatının şokunu yaşadı! Aynı suçtan iki farklı karar
Baba, tartıştığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Baba, tartıştığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Uykusuz kalmaya değecek dev kapışma! Uykusuz kalmaya değecek dev kapışma!