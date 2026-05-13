Tam 22 ilde düğmeye basıldı! Siber ekipler bahis çetesini çökertti

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve MASAK iş birliğiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, zanlıların banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira tutarında olağanüstü bir para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri belirlendi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

"Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik düğmeye basan ekipler, Şanlıurfa merkezli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 22 ilde operasyon düzenledi. Operasyon gerçekleştirilen iller şu şekilde sıralandı:

Şanlıurfa, Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat.

Gözaltına alınan 61 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, yasa dışı bahis şebekesinin finansal bağlantılarına yönelik incelemelerin derinleştirildiği öğrenildi.