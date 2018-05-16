Tam 99 yıl önce buradan böyle yola çıktı.
Atatürk ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş'tan Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a doğru yola çıkmalarının üzerinde 99 yıl geçti.
Beşiktaş Belediyesi tarafından "Bağımsızlık İçin İlk Adım" etkinliği düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesi Başkan vekili Tahir Doğaç'ın da katılımıyla grup bando eşliğinde yürüyüşe geçti.
Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla yola çıkmaları temsili olarak canlandırıldı.
ulusal.com.tr
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