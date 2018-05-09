Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki 'tamam' ve 'devam' tartışmalarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bekir Bozdağ, Twitter'daki 'tamam-devam' polemiğini değerlendirerek, "17-25 oldu FETÖ emniyet ve yargının içindeki teröristleri ile darbeye kalkıştı, başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile Cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan Cumhurbaşkanımızı indirtmedi. Cumhurbaşkanımızı yedirmedi. Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine Cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. Milletimiz onu nasıl 15 Temmuz'da canı pahasına müdafa etti ise, 24 Haziran'da da onu muhafaza edecektir. Bizim ülkemizin seçimlerinde başka ülkenin değil, bizim vatandaşlarımız oy kullanacak. Gerçek de, köy de görünüyor. 24 Haziran'a bir şey kalmadı. Kendinizi çok yormayın. İktidarın yolu milletin helal oylarından geçiyor. Milletin kime tamam, kime devam diyeceğini göreceğiz. Millet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hep durmak yok yola devam dedi. Bir dünya bir araya gelse de milletimiz Erdoğan'ı yedirmeyecektir. Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacaktır."



Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını söyleyen Bozdağ, "Şu anda Cumhur İttifakı dışındakiler seçime kazanacağım diye çıkamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı konusunda ittifak yapamadılar. Milletimiz 24 Haziran'ın işini millet, 7 Temmuz'a bırakmaz. Hangi seçimde millet bırakmış?"