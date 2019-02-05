Meclis'te grup toplantısı düzenleyen siyasi partilerin yerel seçim gündemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Meclis'te grup toplantısı düzenleyen siyasi partilerin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6 Şubat Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede iki lider, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmeden önce belediye başkan aday listelerini son kez gözden geçirecek. Çarşamba günü yapılacak olan zirveyi Erdoğan kamuoyuna duyurdu.



Partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etme kararını da değerlendirdi. Yeni Meclis Başkanı belirleme noktasında MHP ile hareket edeceklerini belirti.



Erdoğan'ın hedefinde CHP, İyi Parti-HDP ittifakı da vardı.



AKP'nin grup toplantısında dikkat çeken de bir gelişme yaşandı. İyi Parti ile HDP'nin işbirliğine tepki göstererek partisinden istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal AKP'ye katıldı. Erdoğan grup toplantısında Akkal'a AKP rozeti taktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçmenin AKP'ye oy vermemesini de istedi.



İyi Parti grup toplantısında ise aday tanıtım töreni vardı. İyi Parti Genel Meral Akşener Kayseri, Gaziantep ve Samsun'un da içinde olduğu 8 ilin adayını açıkladı.



CHP ile İyi Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e, 12 Eylül döneminde savcı olan babası Nurettin Soyer'in uygulamaları üzerinden çeşitli suçlamalara yöneltiliyordu. Akşener, bu suçlamalara bir kez daha yanıt verdi.





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