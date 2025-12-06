Tamer Atalay’dan Konfederasyon açıklaması: Tüm STK'lar tek masada birleşti

Bükreş Parlamento Sarayı’ndaki 30. yıl kutlaması, Romanya’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ilk kez bu ölçekte bir araya gelerek ortak bir deklarasyon hazırlama kararı almasıyla tarihe geçti.

Tamer Atalay’dan Konfederasyon açıklaması: Tüm STK'lar tek masada birleşti
Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 30. yıl dönümü kutlamaları, Bükreş Parlamento Sarayı'nda sadece görkemli bir diplomatik etkinlik olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve mesleki teşkilatları ilk kez bu denli resmi ve kapsamlı bir ölçekte bir araya getirerek, kurumsal birliği hedefleyen tarihi bir buluşmaya sahne oldu.

Romanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum camiasının temsilcileri, Dr. Tamer Atalay'ın ev sahipliğinde tek bir masa etrafında toplandı. Bu toplantı, bölgedeki Türk toplumunun gelecekteki kurumsal yapısını şekillendirme potansiyeli taşıyan önemli bir birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Etkinlik, Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 30. yılı kutlamaları kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı’nda düzenlenmişti.

Tamer Atalay’dan Konfederasyon açıklaması: Tüm STK'lar tek masada birleşti - Resim : 1

BİRLİK DEKLARASYONU İÇİN TAM MUTABAKAT

Gerçekleştirilen bu tarihi buluşmada, tüm Türk STK'ları, Romanya'daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek dört temel hedef üzerinde tam bir fikir birliğine vardı.

Ortak hedefler şöyle sıralandı:

- Romanya’daki Türk toplumunun daha etkin temsil edilmesi

- Kurumsal gücün artırılması ve koordinasyonun sağlanması

- Tek ses, tek çatı ile daha güçlü bir görünürlük oluşturulması

- Gelecek nesillere güçlü kurumlar bırakılması

Bu mutabakat çerçevesinde, Romanya’daki Türk toplumu adına ortak bir Birlik Deklarasyonu hazırlanması yönünde karar alındı.

BAKAN BOLAT'TAN GÜÇ BİRLİĞİNE DESTEK

Organizasyona katılım gösteren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da, Türk STK'larının bu güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek destek verdi. Bakan Bolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Romanya’daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay, geceye ilişkin değerlendirmesinde, bu birlikteliğin önemini vurguladı. Atalay, “Yıllardır hayalini kurduğumuz birlik ruhunun bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkması hepimiz için gurur verici. Romanya’daki Türk toplumu artık daha güçlü, daha örgütlü ve daha görünür olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

romanya Ömer Bolat
