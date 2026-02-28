Tanju Özcan gözaltında: Soruşturmanın ayrıntıları netleşti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 belediye görevlisi hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçundan soruşturma başlattı. 9 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli için yakalama çalışması sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tanju Özcan gözaltında: Soruşturmanın ayrıntıları netleşti
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam (13) belediye görevlisi hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçu kapsamında yürütülen soruşturma başlatıldı.

Adli Kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında; Tanju Özcan ile birlikte 13 şüphelinin; görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, Nisan 2024 – Kasım 2024 tarihleri arasında Bolu ilinde faaliyet gösteren bazı zincir marketlerin (ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar) sorumluları olan (6) mağduru icbar ederek Bolu Belediyesi Anonim Şirketi lehine haksız menfaat sağladıkları ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla “icbar suretiyle irtikap” suçundan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan isimler şöyle sıralandı:

(1) Tanju Özcan – Belediye Başkanı
(2) Süleyman Can – Belediye Başkan Yardımcısı
(3) Ali Sarıyıldız – Meclis Üyesi
(4) Ergün Temel – Bolu Bel. Şti. Yetkilisi
(5) Hakan Yılmaz – Zabıta Müdür Vekili
(6) H. Ekrem Serin – Encümen Başkanı
(7) Cahit Görüş – Meclis Üyesi
(8) Buse Özkan – Meclis Üyesi
(9) Mehmet Ağan – Meclis Üyesi
(10) Naim Ayhan – Meclis Üyesi
(11) Sinan Pekcan – Meclis Üyesi
(12) Tahsin Arslan – Belediye Yazı İşleri Müdürü
(13) Yasin Bargaç – İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

9 GÖZALTI

Bu kapsamda, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon neticesinde (13) şüpheliden (9)’unun ikametlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Açıklamaya göre, adreslerinde bulunamayan (4) şüpheli Buse Özkan, H. Ekrem Serin, Sinan Pekcan ve Yasin Bargaç hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındıGündem
Son dakika... Tahran'da sıcak saatler: İsrail İran'a saldırı başlattıSon dakika... Tahran'da sıcak saatler: İsrail İran'a saldırı başlattıDünya
Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatlarıBenzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatlarıEkonomi
bolu tanju özcan
Günün Manşetleri
Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi
Bolu Belediyesi'nde 13 isme irtikap soruşturması
İsrail İran'a saldırı başlattı
Tanju Özcan gözaltına alındı
İş’te Konak istihdama köprü olmaya devam ediyor
Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor!
'İran seferleri iptal edildi' iddiası
Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindi
34 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları
İsrail İran'a saldırı başlattı İsrail İran'a saldırı başlattı
İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdi İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdi
Tanju Özcan gözaltına alındı Tanju Özcan gözaltına alındı