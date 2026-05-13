Tanju Özcan hakkında şok iddianame: 178 sayfada "Kurban" ve "Ruhsat" skandalı!

İddianamede, rüşvetten dini duyguların istismarına kadar uzanan ağır suçlamalar tek tek sıralandı.



AĞIR SUÇLAMALAR: RÜŞVET VE DİNİ İSTİSMAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2026/187 numaralı iddianamede, Tanju Özcan’ın yanı sıra Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal gibi isimler şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Savcılık, şüpheliler için şu suçlardan ceza talep etti:

Kamu gücünü kullanarak zorla menfaat sağlama ve rüşvet ağı kurma. Dini inanç ve duyguların istismarı ile kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık.

Bilişim sistemlerinin dolandırıcılık faaliyetlerinde araç olarak kullanılması.

5 ANA BAŞLIKTA YOLSUZLUK DOSYASI

İddianamede, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan yolsuzluk iddiaları 5 temel olay üzerine kurgulandı. Dosyanın en çarpıcı kısımlarını ise mağdurların şikayetleri oluşturdu:

Saffet Karadağ ve Adem Keskin gibi isimlerin mağdur edildiği bu başlıkta, yerel işletmeler üzerinden usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. Dini duyguların istismar edildiği savunulan bu olayda, onlarca vatandaşın nitelikli dolandırıcılığa maruz kaldığı iddia edildi.

Müşteki Nazmi Güzel’e yönelik "irtikap" suçunun işlendiği, ruhsat işlemleri karşılığında haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

Belediye ihaleleri ve inşaat projelerindeki usulsüz ödemeler mercek altına alındı.

Halen Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tanju Özcan’ın, ilk olarak 2 Mart 2026’da "irtikap", ardından 10 Nisan 2026’da ise "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandığı bilgisi iddianamede teyit edildi. Diğer kilit şüpheliler Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal’ın da farklı cezaevlerinde tutukluluk halleri sürüyor.