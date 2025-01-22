Tanju Özcan: "Sorumlu olsam istifa ederdim"

79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından Halk Tv'ye katılan Bolu belediye başkanı Tanju Özcan, yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

"2021 ve 2024 senesinde denetlemeyi yaptık diyorlar. 2024 raporunu açıklayın görelim." diyen Özcan şöyle konuştu:

"Bu belgeyi bizden isteyip bunları tamamlamış olsaydı, bizim arkadaşlarımız da muhtemelen yangın yeterlilik belgesi verecekti bunlar tamamlanmış olsaydı ve dediği gibi Turizm Bakanlığı'na bu sağlıklı belgeyi verecekti hem de muhtemelen böyle bir yangın hiç olmayacaktı ama bakın bu neyi yalanlıyor, hani biz otele yangın için yeterlilik belgesi vermişiz sözünü tamamen yalanlıyor. Hani vermişiz, hani nerede?"