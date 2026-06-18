Tanju Özcan'a "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tanju Özcan'a "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÜZERİNE HAKİMLİK HAREKETE GEÇTİ

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

SÜRECİN GEÇMİŞİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

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