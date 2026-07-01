Tanju Özcan'ın mahkemesine günler kala kritik gelişme! Bolu Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı?

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen "6. dalga" operasyonuyla belediye yönetiminin tepe kadrosuna operasyon düzenlendi. Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nün de yer aldığı toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MÜDÜRLER VE İŞTİRAK YÖNETİCİLERİ KISKIVRAK YAKALANDI

Jandarma timleri tarafından "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları doğrultusunda önceden teknik takibe alınan isimlerin adreslerine girildi.

Operasyon kapsamında, Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Belediye Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Özgür Nihat Yıldız ile birlikte, belediye iştiraki olan şirketlerde çeşitli kademelerde görev yaptıkları belirlenen İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K. evlerinde gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNALARINDA ARAMA: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda jandarma ekipleri, şüphelilerin ikametgahlarının yanı sıra Bolu Belediyesi'ne ait ilgili çalışma ofislerinde ve iştirak şirketlerinin idari binalarında detaylı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda mali işleyişe, ihalelere ve şirket hesaplarına dair incelenmek üzere çok sayıda resmi belgeye, bilgisayar imajlarına ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BAŞKAN TANJU ÖZCAN'IN DURUŞMASINA GÜNLER KALA KRİTİK ZAMANLAMA

Düzenlenen bu son operasyonun takvimi, siyasi ve hukuki çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bilindiği üzere, Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat süreci sonrasında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonel dalgalarda tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hukuki süreç ilerliyordu.

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Tanju Özcan'ın 6 Temmuz Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı açıklanmıştı. Bugün gerçekleştirilen 6. dalga operasyonunun, Özcan’ın ilk duruşmasına sadece sayılı günler kala yapılması dikkat çekti. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.