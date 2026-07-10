Tanju Özcan'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı

Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada, beş gün süren ilk duruşmanın ardından ara karar belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tanju Özcan'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı
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Sanıklar hakkında açılan davada yargılama süreci, mahkeme heyetinin tarafları dinlemesiyle devam ediyor. Hazırlanan iddianamede sanıklar; "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Yargılamanın merkezinde yer alan Özcan'ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk aşaması tamamlanarak ara karar değerlendirmesine geçildi.

Mahkeme heyeti, beş gün süren celselerin ardından dosyayı inceleyerek tutuklu sanıklardan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan’ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Aynı duruşmada alınan yargı kararları kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un ev hapsi tedbiri de sona erdirildi.

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Dosya kapsamında tutuklu bulunan diğer isimlerin durumu ise değişmedi. Mahkeme heyeti; Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ara kararın açıklanmasıyla birlikte yargılama süreci 7 Eylül tarihine ertelendi.

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