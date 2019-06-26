Tank Palet devletin elinde kalıyor

Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinde hükümet uyarıları dikkate alarak yeni bir adım attı. İşçiler Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kalacak. BMC sadece Tank Palet’in üretileceği kısmı kiralayarak üretim yapacak

Hükümet geçen Aralık ayında Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karar vermişti. Ortada şartname yokken fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye 25 yıllığına kiralanacağına ilişkin hükümetten gelen açıklamalar, fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası’nı harekete geçirdi. Sendika, fabrikanın milli güvenlik açısından önemli olduğuna dikkat çekerek konuyu yargıya da taşımıştı. Bütün bu sürecin ardından Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirmesiyle ilgili yeni bir gelişme oldu.



ASFAT DEVREYE GİRİYOR



Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinde hükümet olumlu bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce fabrikanın tamamı 25 yıllığına BMC’ye devredilecekken şimdi fabrikanın sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmının kiraya verileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da imzalayarak onayladığı öğrenilen karara göre; tüm işlemler Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketi üzerinden yapılacak. Özelleştirme tam anlamıyla olsaydı tüm işlemler BMC üzerinden yürüyecek ve işçi MSB’den çıkacaktı. Ancak şimdi Asfat devreye girecek ve BMC kiracı olacak. Böylece işçiler MSB bünyesinde kalmaya devam edecek. Önceki planda BMC’ye tüm fabrikayı 25 yıllığına kiralama hakkı veriliyordu, şimdi sadece Altay Tankı’nın üretileceği kısmı kiralayabileceği ifade edildi.



‘HİZMET ALIMI KARŞILIĞINDA ÖDENECEK’



Altay Tankı’nın üretimi sırasında da üretimi BMC’ye Asfat’ın yaptıracağı, BMC’nin faturayı MSB’ye keseceği, MSB’nin de Asfat üzerinden “hizmet alımı” karşılığı parayı, ihaleyi alan şirkete ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan BMC’nin MSB’nin Tank Palet Fabrikası’ndaki işçiler dışında ilave çalışan getirebileceği belirtildi. Bu durumda işçilerin çalışmalarına göre ayrı ayrı maliyet hesapları yapılacak.



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