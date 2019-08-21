Özelleştirilmesinden vazgeçilen Tank Palet Fabrikası, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketine devredildi. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, fabrika ve BMC Genel Müdür yardımcıları bugün işçilerle devir teslim işlemlerinin ardından bir toplantı yaptı. Çalışanlara, kamu işçisi olarak çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

Özelleştirilmesinden geri adım atılan Tank Palet Fabrikası, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketi'ne devredildi. İşçinin hakkı ise korundu.



Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın 2018 yılı Aralık ayında yayınlanan kararname ile özelleştirilmesine karar verilmişti.



HüKümet yetkilileri Altay Tankının üretimi için fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye devredileceğini açıklamıştı.



Savunma alanında önemli rol oynayan fabrikanın özelleştirilmesi girişimi ise büyük tepki toplamıştı. Fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası birçok kez eylem yapmış, özelleştirilmenin durdurulması için hükümete seslenmişti.



Gelen tepkiler üzerine hükümet geri adım attı, özelleştirilmeden vazgeçti. Hükümet, Altay Tankı’nın üretimi için Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asfat Şirketini devre soktu. Tüm işlemlerin Asfat üzerinden yapılacağı, böylece işçilerin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kalmaya devam edeceği belirtilmişti.



Gelinen nokta itibariyle fabrikanın Asfat’a devri 21 Ağustos’ta yapıldı. Devir işleminin hemen ardından fabrikalar genel müdürü, Asfat genel müdürü ve BMC genel müdürü işçilerle bir araya geldi.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, 15 atölyenin işçilerinin katılımıyla yapılan görüşmede, çalışanların bundan sonraki durumu ele alındı. Çalışanların kamu işçisi olarak kalacağı bildirildi.



Görüşmede BMC genel müdürünün, “Buradaki bilgi ve birikimli işçilerle savunma sanayi alanında daha iyi işler yapacağız” dediği öğrenildi. Fabrika genel müdürünün de işçilerin faaliyet alanlarının değişmeyeceğine ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.



Fabrikasının yönetimi ise 3 ay içerisinde tamamen Asfat yetkililerine geçecek.





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