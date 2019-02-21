İşçiler özelleştirmeye karşı alanlara inmeye hazırlanıyor. Türk Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı 16 Mart'ta Ankara’da miting yapma kararı aldı. Mitinge, Türk İş’te destek verecek.

Tank Palet Fabrikası için Ankara’da miting kararı alındı.



Türk İş’e bağlı Türk Harb İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 19 Şubat 2019 tarihinde sendikanın genel merkezinde toplandı.



20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 481 sayılı kararnameyle Tank Palet Fabrikası özelleştirilme kapsamına alınmıştı. Toplantıda bu sürece ilişkin sendikanın yürüttüğü mücadele değerlendirildi.



Sendika Genel Yönetim Kurulu bu kapsamda özelleştirme kararının düzeltilmesi talebiyle 16 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara’da miting yapılmasını karara bağladı.



Türk Harb İş Genel Başkanı Bayram Bozal, miting kararı ile ilgili Ulusal Kanal’a ilgili bilgi verdi. Bozal, Türk-İş’in de teşkilatlarına genelge yazarak mitinge katılım desteği vereceğini belirtti.



Türk Harb-İş Sendikası daha önce de Sakarya ve Ankara’da eylem ve basın açıklamaları yapmıştı. Özelleştirmeye ayrıca Anıtkabir’den, Ata’nın huzurundan da tepki gösterilmişti.





HABER: TANSEV KARA

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