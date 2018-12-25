Sakarya'da bulunan Tank Palet Fabrikası özelleştirme kapsamına alındı. Tepki büyük. Sakarya kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, özelleştirmeye kararını protesto etti. Bir fabrika çalışanı kamuoyuna yazdığı mektupta "Milli değer elden çıkarılıyor" dedi.

Milli değerimiz özelleştirme kapsamında. İşçiler ayakta. Vatandaş tepkili.



Teröristlerin korkulu rüyası Fırtına Öbüs'leri burada üretiliyor. Mehmetçiğin gecesini aydınlatan dürbünler de. Tank Palet Fabrikası'nda sadece üretim değil modernizasyon da yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı Leopard tanklarının yenilenme sürecinin de yapıldığı fabrika özelleştirilecek.



Sakarya'da bulunan stratejik tesis özelleştirme kapsamına alındı. Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılacağı belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden fabrika çalışanlarının mesajı ise çok net; "Fabrikanın göz göre göre millilikten çıkarılması mantıkla izah edilemez."



"Fabrikanın özelleştirilerek tamamen devredilmesi milli değerin elden çıkarılması anlamına gelmektedir. Fabrikada halen bir albayın komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışmaktadır. Fabrikanın hukuki vasfı TSK'ya hizmet üreten diğer tabur, alay veya tugaylarla aynı durumdadır."





Bu mektubun sahibi olan fabrika çalışanı Milli Savunma Bakanlığının yanlış bilgilendirildiğini düşünüyor. Özelleştirme kapısını aralanmasını da buna bağlıyor.



"Ülkemizin, geri dönülmez bir hata zincirinin başlangıcı olan böyle vehametin içine sokulduğunun henüz farkına varılmadığını görmek bizleri derinden üzmektedir. (...) Bu özelleştirme kararından vazgeçilmesi umutla beklenmektedir."



Özelleştirme hamlesi kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, Sakarya kent merkezinde toplandı. Yüzlerce kişi, özelleştirmeye kararını protesto etti.



Türk Harb-İş Sendikası, özelleştirme kararı karşı, başta işçi kesimi olmak üzere yüzlerce kişinin katılımıyla uyarı eylemi yaptı. Sakarya Gar Meydanı'ndaki eylemde, sık sık, "Savunma sanayi özelleştirilemez" sloganları atıldı.



Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Tank Palet fabrikası'nın Sakarya halkının alınteriyle kurulduğunu belirterek, "bu fabrikayı kimse altın tepsiyle özel şahıslara hibe edemez." dedi.





ulusal.co.tr