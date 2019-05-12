Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi girişimine karşı mücadele hukuksal ve eylemsel olarak devam ediyor.
Türk Harb-İş Sendikası özelleştirme kararını alan Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na karşı Danıştay nezdinde dava açmıştı. Başvuruda özelleştirme yürütmesinin durdurulması istenmişti.
Ancak Danıştay 13’üncü Dairesi, taraflardan aldığı savunma sonrası yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti. Türk Harb-İş Sendikası'nın bir de özelleştirmenin iptali için açtığı bir dava vardı. Şimdi gözler o davada…
Tank Palet Fabrikası'nda örgütlü Türk Harb İş Sendikası, iptal duruşmasının kamuya açık yapılmasın istedi.
Ulusal Kanal’a konuşan Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, davanın kamuya açık yapılmaması durumunda kafalarda soru işareti oluşacağını söyledi.
Davanın sendika lehine sonuçlanacağını ümit ettiklerini belirten Bozal “millî güvenlikte zafiyet oluşturacak bu özelleştirme girişiminden vazgeçilmesi gerekiyor” diye konuştu.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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