Vatan bekçisi Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı meydana çıkacak. "Har fabrika bir kaledir" diyen Harb-İş, 19 Ocak'ta Sakarya'da miting düzenleyecek.

Özelleştirme kapsamında alınan fabrika işçileri telaşlı. Çünkü fabrikalarının 25 yıllığına Katar ortaklı BMC’ye devredilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Ulusal Kanal'ın ziyaret ettiği Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Ankara ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda çalışan işçilerin de desteklediği "Özelleştirme karşıtı mücadele" 19 Ocak'ta yine meydana taşınacak.



"Her fabrika bir kaledir" diyen Tank Palet Fabrikası işçileri sosyal medyada başlattıkları kampanyayı sürdürüyor.



Millî Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC'nin fabrika inşaatı durdurulduktan sonra Altay'ın yeni üretim yeri olarak belirlenmişti.



Tank Palet Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınmıştı.





ulusal.com.tr