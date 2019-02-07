Sakarya’daki tank-palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı işçiler Ankara’da eylem yaptı. Eylemde özelleşmeye karşı Türk-İş’e miting yapma çağrısı yapıldı. Türk Harb-İş Başkent Şube Başkanı Alaattin Soydan, “Bu fabrika özelleştirilirse Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin operasyonlarını yapamayız” dedi.

Tank Palet işçilerinden Türk İş’e çağrı geldi.



Kamuoyunda ‘Tank Palet Fabrikası’ olarak bilinen Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Merkezi Müdürlügˆü’nün özelleştirilmesine karşı işçiler Ankara’da eylem yaptı.



Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şubesi öncülüğündeki eylemde yüzlerce işçi akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerindeki Erkunt Döküm Fabrikası önünde buluştu.



Eylemde sık sık, “Harb-İş işçisi vatan bekçisi” sloganları atıldı, “Bu mesele milli mesele” yazılı dövizler açıldı.



İşçiler adına basın açıklamasını Türk Harb-İş Başkent Şube Başkanı Alaattin Soydan yaptı.



Fabrikanın dünyadaki ilk beş arasındaki bir işyeri olduğunu hatırlatan Soydan, fabrikanın önemine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘özelleştirme yok’ açıklamalarına tepki gösteren Soydan, “481 Nolu kararname böyle demiyor. Bu çelişkiyi anlamakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.



Soydan açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanlığına ve Türk-İş yönetimine de çağrıda bulundu.





HABER: TANSEV KARA

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