Sakarya Tank Palet Fabrikası işçilerine Tekirdağ'daki işçilerden destek geldi. Türk Harp İş Sendikası Çorlu Şubesi, "Tank Palet Millidir Milli kalacak" diyerek hükümete seslendi.

Sakarya'da bulunan Tank Palet fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına karşı tepkiler büyüyor.



Türk Harp İş Sendikası Çorlu Şubesi de Cumhuriyet Meydanında özelleştirme girişimlerini protesto etti.



"Harp İş işçisi Vatan Bekçisi" "Tank Palet Millidir Milli kalacak" "Çorlu Sakarya omuz omuza" sloganları ile özelleştirme kararına tepki gösteren Harp İş'e üye Çorlu Ağır Bakım işçileri özelleştirilme kararından vazgeçilmesini istediler.



Türk Harp İş Trakya Bölge Temsilcisi Adnan Yüksel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki imkanlarla Altay tankının yapabileceği vurguladı. Özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.



Yüksel, Afrin ve Zeytindalı operasyonlarında kullanılan Fırtına Obüslerinin bu fabrikada üretildiği hatırlattı. "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.



ulusal.com.tr