Tank Palet fabrikasının özelleştirmesine karşı binlerce işçi Sakarya meydanında toplandı.

İşçiler sık sık "Milli Savunma Özelleştirilemez" "Fırtına'yı yaptık, Altay'ı da yaparız"İşçilere seslenen Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozmak "Milli savunmaya sahip çıkacağız. Bu fabrika birilerine peşkeş çekiliyor. BUna izin vermeyeceğiz" dedi.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı yürüyen işçilere destek mesajıı yayımladı.Koç mesajında, "Vatan Partisi, başından itibaren özelleştirmelere karşı açık tavır alan tek partidir. Emperyalist güçlerin dayattığı özeleştirme, Atatürk'ün Devletçilik politikasının tasfiyesi girişimidir. Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi, Milli Savunma Sanayi'miz açısından taşıdığı önem nedeniyle büyük bir yanlıştır. Partimiz, Tank Palet işçilerinin haklı mücadelesini desteklerken, tüm halkımızı ve vatanseverleri bu özelleştirme girişimine karşı, tavır almaya çağırmaktadır." diyerek Tank Palet işçilerine desteklerini belirtti.Mitingi sadece Ulusal Kanal'da canlı yayınladı.