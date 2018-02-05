ABD'deki patlamadan ilk görüntü
ABD'deki patlamadan ilk görüntü
İstanbul'da trafik durdu
İstanbul'da trafik durdu
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi

Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'ın cenazesi Muş'a getirildi

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Karaca'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Muş'a getirildi

Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'ın cenazesi Muş'a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın cenazesi Muş'a getirildi.

Gaziantep'ten naaşı uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Karaca için karşılama töreni düzenlendi.

Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi Ziyamet Karaca'yı askeri yetkililer teskin etti.

Vali Aziz Yıldırım, şehidin babası Alican Karaca'ya başsağlığı diledi.  

Şehidin naaşı, cenaze aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Şehit Karaca'nın cenazesi Çağlayan Camisinde öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Törene, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fırat Karaca #tsk #suriye #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.