FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada 15 Temmuz gazisi Muhsin Türkmen, olay akşamı evine giderken geçtiği Yenimahalle'deki MİT yerleşkesi bölgesinde helikopterlerin atış yaptığını gördüğünü, daha sonra konuştuğu oğlundan ve basından darbe girişimini öğrendiğini aktardı.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine gittiğini ifade eden Türkmen, "Tanklar bizi sıkıştırarak köprüden aşağıya atmaya çalıştı. Saat 02.15 sıralarında Genelkurmay'ın önündeki 2 tankın üzerini örterek manevra yapmasını engelledik. Bu esnada helikopter halkı taramaya başladı. Bir taraftan da bombalar atılıyordu. Bombalama esnasında şarapnel parçalarıyla ben de yaralandım. Darbecilerden şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Halil Yeşilçimen, darbe girişimini öğrendikten sonra görev yaptığı TÜRKSAT'a gittiğini, bir süre sonra gelen helikopterlerin TÜRKSAT'ı ateş altına aldığını bildirdi. İlerleyen zamanda darbeciler tarafından rehin alındığını ve darbecilerin televizyon yayınlarını kesmelerini istediğini kaydeden Yeşilçimen, darbecilerin isteklerini yerine getirmediklerini söyledi.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Yeşilçimen, davaya müdahillik talebinde bulundu.



Darbecilerden vatandaşa yaylım ateşi

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı bölgesinde yaralandığını bildiren Muammer Polat, sanıklar hakkındaki şikayetinin devam ettiğini, davaya katılmak istediğini dile getirdi.

Şehit Bülent Aydın'ın kızı Esra Aydın da davaya katılma talebinde bulunarak darbecilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki Hakan İlhan, TÜRKSAT'ta teknisyen olarak çalıştığını, olay akşamında TÜRKSAT'a gelen darbeciler tarafından eşyalarının gasbedildiğini ve rehin alındığını bildirdi.

Darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu söyleyen İlhan, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Hasan Raşit Yüce, darbe girişiminde oğlunun şehit olduğunu bildirerek davaya katılmak istediğini beyan etti.

Müşteki Emin Baki Sancak, olay gecesi eşi ve çocukları ile sokaklara indiğini, Genelkurmay binası içine girerek darbecilere karşı direndiğini aktardı. Bir süre sonra buradaki vatandaşların yaylım ateşine tutulduğunu kaydeden Sancak, kendisinin de yaralandığını söyleyerek davaya müdahillik talebinde bulundu.

Darbe girişimi gecesi vücuduna isabet eden 9 kurşun ile yaralanan Mesut Zeybek, "Bunun bir darbe olmadığını bir işgal girişimi olduğunu düşünerek sokaklara çıktım. Bir arkadaşım tankların külliyeye yürüdüğünü söyleyince koşarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittim. Buradaki hainler bizlere karşı ateş edilmesi emrini verdi. Bir süre sonra da helikopterler gelerek toplanan vatandaşlara ateş etti. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.