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Tanrıkulu'ndan Barzani savunması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Barzani'ye uygulanan yaptırımlara tepki gösterdi. Türkiye’nin Erbil yönetimine hava sahasını kapatmasından sonuç alamayacağını ileri süren Tanrıkulu, kışkırtıcı ifadeler kullandı, "Kürtler diz çökmemişlerdir, hükümet bu siyaset tarzından vazgeçmelidir" dedi.

Tanrıkulu'ndan Barzani savunması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Erbil yönetimine Ankara’nın uygulamaya başladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

Kendi sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalar yapan Tanrıkulu, Bölgesel Yönetime Türkiye’nin hava sahasının kapatılmasının doğru olmadığını savundu. Tanrıkulu, "Bakın; diz çöktürme siyasetiyle, hizaya getirme siyasetiyle bugüne kadar hiç kimse sonuç almamıştır. Kürtler, zulüm görmüştür ama diz çökmemiştir. Hiçbir biçimde sonuç alamazsınız. O siyaset tarzından hükümet vazgeçmelidir." dedi.

Gölge CIA olarak bilinen Stratfor’da TR 705 şeklinde kod adı bulunan Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde PKK’yla mücadelede çok etkin olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarının yapılmasına tepki göstermişti.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #tanrıkulu #barzani #chp #Sezgin Tanrıkulu
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orhan - 1 hafta önce
sen çıldırmaya devam et.
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Adil Aydın - 1 hafta önce
Küresel mafya, abd'nin avukatı, iş başında.
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Mehmet Erdoğan - 1 hafta önce
Bu adam chp ye giren truva atımı dır. Ne özelliği ve ağırlığı var da partinin savunulamaz hale gelmesine ses çıkarılmıyor. Mustafa Kemalin en büyük eserim dediği parti ne günlere kaldı...
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