Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" yeni yılda hayata geçiyor.

Sude İnak Sude İnak
Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem başlıyor
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" yeni yılla birlikte hayata geçiyor.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesi kapsamında Tekirdağ'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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