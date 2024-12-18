Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" yeni yılla birlikte hayata geçiyor.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesi kapsamında Tekirdağ'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.