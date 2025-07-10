Tapuda rekor! Satışlar yüzde 15 arttı, harç gelirleri 62 milyarı geçti

Türkiye genelinde 2025’in ilk 6 ayında gerçekleşen 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı, hem piyasaların beklentisini aştı hem de tüm zamanların ikinci en yüksek ilk yarı verisi olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yıla göre yüzde 15,6’lık artış yaşanan satışlar, konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazların tamamını kapsadı.

SADECE MART AYINDA KISMİ DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Tapu verilerine göre satışlar yıl boyunca istikrarlı bir artış eğiliminde seyretti. Ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda ise 218 bin 282 gayrimenkul satışı yapıldı. Mart ayında ise yüzde 0,8’lik hafif bir düşüş yaşanarak 222 bin 934 satışla sınırlı kalındı. Buna rağmen haziran ayındaki yıllık yüzde 33’lük artış, dikkatleri üzerine çekti.

2025'in ilk yarısında kaydedilen 1 milyon 414 binlik satış, rekor seviyedeki 2022 ilk yarısına (1 milyon 523 bin 515 satış) yaklaşarak ikinci sıraya yerleşti. Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında da aynı ivmenin korunması halinde rekorun tazelenebileceğini belirtiyor.

HARÇ GELİRLERİ 62 MİLYARI AŞTI

Yılın ilk yarısında tapu dairelerinde toplam 9 milyon 70 bin işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 1,4 milyonunu satışlar oluştururken, 661 bin ipotek, 212 bin intikal, 76 bin düzeltme, 31,1 bin kamulaştırma, 25,2 bin ayırma, 14,2 bin birleştirme ve yaklaşık 14 bin bağış işlemi kaydedildi.

Sadece bu işlemlerden elde edilen tapu harç geliri, yüzde 78’lik artışla 62 milyar 373 milyon liraya ulaştı.