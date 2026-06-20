Tapular, çekler, kripto paralar... Muğla'da 142 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı soruşturma sonucunda, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliye yönelik Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 14 şüpheli Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYALİ GAYRİMENKUL VAADİYLE 142 MİLYONLUK VURGUN

Yürütülen soruşturma, şüphelilerin Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı kisvesi altında faaliyet gösterdiklerini ortaya koydu. Mağdurlara taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadinde bulunan şüphelilerin, bu yöntemle 7 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.

Yapılan detaylı incelemelerde, vatandaşların toplamda yaklaşık 142 milyon Türk Lirası zarara uğratıldığı tespit edildi.

Haksız kazanç sağlamak amacıyla bir araya geldikleri ve örgütlü bir şekilde hareket ettikleri anlaşılan şüphelilerin, para trafiğini nasıl yönettikleri de emniyet güçlerinin çalışmalarıyla deşifre edildi. Şebeke üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri yüklü miktardaki gelirleri iz kaybettirmek amacıyla akraba veya yakınları adına alınan gayrimenkullere yatırdıkları saptandı. Suç gelirlerinin bir kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

MİLYONLUK ÇEKLER, SİLAHLAR VE 51 GAYRİMENKULE EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve belge ele geçirildi. Ekiplerin aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 567 adet fişek bulunurken, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 adet çek ile toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 adet senet zapt edildi. Bunlara ek olarak 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi de ele geçirilen belgeler arasında yer aldı.

Mali şube ekiplerinin tespitleri sonucu şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik dondurma işlemi uygulandı. Bu kapsamda 27 araç, 51 gayrimenkul, şüphelilere ait banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu.