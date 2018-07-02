CHP’de danışman olmadığını, sadece parti için birkaç metin yazdığını iddia eden Taraf'ın eski Yazıişleri Müdürü Eray Özer, CHP'lilerin 'Kozmik Kat' diye tabir ettiği 14. kattan çıktı! Özer, CHP'nin ilk seçim şarkısını parti yöneticileriyle birlikte söylüyor...

Erdem Atay/ Aydınlık



Aydınlık'ın eski



Haberimiz üzerine Özer, “danışman” olmadığını, CHP’ye sadece birkaç metin yazdığını öne sürmüştü.



Ancak Özer'in, CHP'de "birkaç metin yazmak"tan öte rolünün olduğunu gösteren yeni bulgular ortaya çıktı.



CHP'nin resmi sosyal medya hesapları, 25 Mayıs 2018 tarihinde bir video paylaşmıştı. Söz konusu video basında da haber olmuştu. Videoda, parti yöneticileri Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan, partinin seçim sloganının da yer aldığı 'Millet için geliyoruz' adlı seçim şarkısını birlikte söylüyordu. CHP'lilerin 'kozmik kat' diye tabir ettiği genel merkezin 14. katında bulunan odada çekilen videoda gözlerden kaçan bir kişi daha vardı: Eski Taraf gazetesi Yazişleri Müdürü Eray Özer! Özer de parti yöneticileriyle birlikte seçim şarkısını söylediği görülüyor (En sağda).



Görüntülerin, aday tanıtım toplantısından önce çekildiği belirtildi. CHP yöneticilerinin bu toplantıdan önce milletvekili adaylarına son halini verdikleri biliniyor. Videonun çekildiği sırada seçim şarkısının da henüz sadece bu ekip tarafından bilindiği kaydedildi.



CHP’ye sadece “birkaç metin yazdığını” iddia eden Taraf gazetesi müdürü Eray Özer’in CHP’nin en üst kadroları arasındaki samimi görüntüleri dikkat çekti.

Medya ayağını Taraf'ın yürüttüğü, FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla 6 yıl cezaevinde yatan CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın da Taraf'ın eski müdürü Özer’le aynı karede samimi görüntüler vermesi ilginç bulundu.





İLGİLİ HABER: Taraf’ın müdürü CHP liderinin danışmanı Aydınlık'ın eski Taraf gazetesi Yazişleri Müdürü Eray Özer'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yaptığı haberi çok tartışılmıştı.Haberimiz üzerine Özer, “danışman” olmadığını, CHP’ye sadece birkaç metin yazdığını öne sürmüştü.Ancak Özer'in, CHP'de "birkaç metin yazmak"tan öte rolünün olduğunu gösteren yeni bulgular ortaya çıktı.CHP'nin resmi sosyal medya hesapları, 25 Mayıs 2018 tarihinde bir video paylaşmıştı. Söz konusu video basında da haber olmuştu. Videoda, parti yöneticileri Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan, partinin seçim sloganının da yer aldığı 'Millet için geliyoruz' adlı seçim şarkısını birlikte söylüyordu. CHP'lilerin 'kozmik kat' diye tabir ettiği genel merkezin 14. katında bulunan odada çekilen videoda gözlerden kaçan bir kişi daha vardı: Eski Taraf gazetesi Yazişleri Müdürü Eray Özer! Özer de parti yöneticileriyle birlikte seçim şarkısını söylediği görülüyor (En sağda).Görüntülerin, aday tanıtım toplantısından önce çekildiği belirtildi. CHP yöneticilerinin bu toplantıdan önce milletvekili adaylarına son halini verdikleri biliniyor. Videonun çekildiği sırada seçim şarkısının da henüz sadece bu ekip tarafından bilindiği kaydedildi.CHP’ye sadece “birkaç metin yazdığını” iddia eden Taraf gazetesi müdürü Eray Özer’in CHP’nin en üst kadroları arasındaki samimi görüntüleri dikkat çekti.Medya ayağını Taraf'ın yürüttüğü, FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla 6 yıl cezaevinde yatan CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın da Taraf'ın eski müdürü Özer’le aynı karede samimi görüntüler vermesi ilginç bulundu.