Taraftarlar arasındaki kavga silahlı çatışmaya döndü! 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga can aldı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Övüç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.