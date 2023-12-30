Taraftarlar'dan Kınama

İş İnsanı ve Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci Süper Kupa Finali ile ilgili yaşananlardan dolayı Suudi Arabistanlı yetkilileri kınadı.

Taraftarlar'dan Kınama
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Süper Kupa finalinin oynanacağı Suudi Arabistan'da yaşanan olayların yankısı sürüyor.

İş İnsanı ve Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci de, yaşanan olayların asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek "İki güzide takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynayacağı süper kupa maçında Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik gelişen olayları ve alınan tavırlar asla kabul edilecek bir konu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Bir Devlettir. Böylesine gelişen bir konu Suudi Arabistanlı yetkililere yakışmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılında oynanacak olan süper kupa maçında Atatürk tişörtüyle çıkmak kadar daha doğal bir şey olamaz. Milli değerlerimiz olan bu hassas konu ile ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerin yaklaşımını asla kabul etmiyor ve kınıyoruz” diye konuştu.

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