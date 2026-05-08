Tarih belli oluyor: Sadettin Saran’dan Fenerbahçe seçimi için yeni mesaj
Fenerbahçe’de yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim tarihine ilişkin tartışmalar sürerken Kulüp Başkanı Sadettin Saran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saran, seçim tarihinin pazartesi günü netleşeceğini söyledi.
TRT Spor’un haberine göre Sadettin Saran, seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” ifadelerini kullandı.
SEÇİM TARTIŞMALARI GÜNDEMDE
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak 1 Haziran’da Kadıköy’de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması nedeniyle seçim tarihinin ertelenebileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin ise seçim tarihinin ertelenmemesi yönünde ortak görüş bildirdiği öğrenildi.